布局高階醫材！台糖、台畜與生立生技3方聯手 翻轉畜殖業變身高值化生醫

隨著台灣重返「三大豬病非疫國」及政府推動畜牧產業升級政策，台糖公司、台畜工業集團及生立生技於今（14）日正式簽署合作備忘錄。未來三方將攜手推動台灣動物來源醫療材料供應鏈升級，象徵台灣豬產業正式從「食品業」邁向「高階生醫材料產業」的重要里程碑。



這項合作 MOU 係由台糖董事長吳明昌、台畜董事長張華欣與生立生技董事長蔡國田共同簽署並邀請經濟部及農業部代表蒞臨見證，合作的模式採整合養殖管理、屠宰分切及醫材研發等關鍵量能，透過符合 ISO 13485 及 ISO 22442 等國際標準的生產流程，將豬隻內臟、豬皮與特定組織轉化為生醫級膠原蛋白及再生醫材原料，創造遠高於一般食用肉品的產業價值。



台糖表示，台糖長期深耕畜殖管理與防疫制度，具備完整飼養履歷基礎，結合台畜先進的屠宰分切技術及生立生技於生醫材料領域的研發實力，在料源可溯、品牌信譽可靠及信念有志一同下，將可有效對接全球高品質動物來源醫材需求。



台糖強調，未來台糖將秉持永續經營與科技創新原則，與合作夥伴共同建立可追溯、高品質的模式，提升國內畜牧與生醫供應鏈的國際競爭力。期盼能引領產業由「傳統食品為主」模式，邁向「醫療用途材料為主、食品為輔」的高值化新局，為臺灣畜產資源開發與生技產業應用挹注強大轉型動能。