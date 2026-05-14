鉅亨速報

外資近5日賣超個股

鉅亨網新聞中心

1. 外資累計賣超 5 日的股票
主動統一升級50 (00403A-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、主動統一台股增長 (00981A-TW)、主動野村臺灣高息 (00999A-TW)、中鋼 (2002-TW)

2. 外資累計賣超 4 日的股票
主動統一升級50 (00403A-TW)、主動統一台股增長 (00981A-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、力積電 (6770-TW)、中鋼 (2002-TW)

3. 外資累計賣超 3 日的股票
主動統一升級50 (00403A-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、主動統一台股增長 (00981A-TW)、中鋼 (2002-TW)、主動群益科技創新 (00992A-TW)

4. 外資累計賣超 2 日的股票
主動統一升級50 (00403A-TW)、主動統一台股增長 (00981A-TW)、主動群益科技創新 (00992A-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、主動復華未來50 (00991A-TW)


5. 外資當日 (13) 賣超的股票
主動統一升級50 (00403A-TW)、主動統一台股增長 (00981A-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、聯電 (2303-TW)、主動群益科技創新 (00992A-TW)
 


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相關行情

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中鋼18.35-0.27%
力積電62.2+2.81%
聯電99.9+1.52%
主動統一升級5010.31+1.28%
元大台灣5096.5+1.05%
主動統一台股增長29.82+1.84%
主動野村臺灣高息10.67+0.85%
主動群益科技創新18.52+1.48%
主動復華未來5018.74+3.42%

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#當沖高手_弱

偏強
聯電

56.52%

勝率

#散戶進大戶拋

偏弱
中鋼

66.67%

勝率

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