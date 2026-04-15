愛立信：AI 應用普及推升低延遲需求 逾五成台灣5G用戶要求網路效能保證
鉅亨網記者吳承諦 台北
愛立信消費者研究室今 (15) 日發布最新報告，指出隨著人工智慧應用普及，電信產業正迎來關鍵轉折點，而目前超過五成的台灣 5G 用戶希望在特定情境下獲得保證網路效能。使用差異化連接方案的用戶，對電信商的品牌認知評價高出 46％，整體滿意度也比一般用戶提升 18％。
愛立信指出，差異化連接服務已成為電信商提升每用戶平均收入 (ARPU) 的新動能。研究指出若電信商未推出效能保證方案，每年將損失相當於 1 至 2 個月 (ARPU) 的營收機會，代表單一用戶身上流失了約 8% 至 16% 的潛在年度營收增長空間
全球超過 40％ 的消費者表示會在繁忙交通樞紐或演唱會等關鍵時刻，選擇保證效能的網路方案。其中更有約二分之一的受訪用戶表示願意支付額外費用，以換取更穩定的網路資源。
台灣愛立信總經理周大企表示，全球目前已有 56 家電信商推出共 65 項相關服務。資費模式正由單純的數據量導向，轉向以服務價值為核心的差異化連接方案。
人工智慧的普及重新定義了網路需求指標，消費者將回應速度視為滿意度的關鍵要素之一。全球現已有 10 億名 AI 活躍用戶，這些應用極度依賴 5G 獨立組網提供的低延遲與穩定傳輸環境。
預計到 2030 年將有 25％ 的用戶會跨越多個裝置使用 AI，包括智慧穿戴與聯網汽車。多模態應用的採用率預期將從目前的 13％ 翻倍至 29％，涉及大量數據上傳與複雜運算處理。
此外消費者在戶外使用 AI 應用的時間佔比，預計到 2030 年將成長至 45％。這意味著無論在通勤途中或旅遊景點，市場對效能不打折的連網保障方案具有明確且持續的需求。
目前市場出現的三種獲利模式包含服務品質 QoS 加值包與分級方案。電信商亦利用 5G 獨立組網的網路切片技術提供專屬頻寬，鎖定對效能有極高要求的頂級用戶群。
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