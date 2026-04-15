愛立信：AI 應用普及推升低延遲需求 逾五成台灣5G用戶要求網路效能保證

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-15 17:39

愛立信消費者研究室今 (15) 日發布最新報告，指出隨著人工智慧應用普及，電信產業正迎來關鍵轉折點，而目前超過五成的台灣 5G 用戶希望在特定情境下獲得保證網路效能。使用差異化連接方案的用戶，對電信商的品牌認知評價高出 46％，整體滿意度也比一般用戶提升 18％。

愛立信：AI 應用普及推升低延遲需求 逾五成台灣 5G 用戶盼效能保證服務。(圖：愛立信提供)

愛立信指出，差異化連接服務已成為電信商提升每用戶平均收入 (ARPU) 的新動能。研究指出若電信商未推出效能保證方案，每年將損失相當於 1 至 2 個月 (ARPU) 的營收機會，代表單一用戶身上流失了約 8% 至 16% 的潛在年度營收增長空間

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全球超過 40％ 的消費者表示會在繁忙交通樞紐或演唱會等關鍵時刻，選擇保證效能的網路方案。其中更有約二分之一的受訪用戶表示願意支付額外費用，以換取更穩定的網路資源。

台灣愛立信總經理周大企表示，全球目前已有 56 家電信商推出共 65 項相關服務。資費模式正由單純的數據量導向，轉向以服務價值為核心的差異化連接方案。

人工智慧的普及重新定義了網路需求指標，消費者將回應速度視為滿意度的關鍵要素之一。全球現已有 10 億名 AI 活躍用戶，這些應用極度依賴 5G 獨立組網提供的低延遲與穩定傳輸環境。

預計到 2030 年將有 25％ 的用戶會跨越多個裝置使用 AI，包括智慧穿戴與聯網汽車。多模態應用的採用率預期將從目前的 13％ 翻倍至 29％，涉及大量數據上傳與複雜運算處理。

此外消費者在戶外使用 AI 應用的時間佔比，預計到 2030 年將成長至 45％。這意味著無論在通勤途中或旅遊景點，市場對效能不打折的連網保障方案具有明確且持續的需求。