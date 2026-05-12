盤中速報 - Saga大漲108.24%，報0.05美元
鉅亨網新聞中心
Saga(SAGA)在過去 24 小時內漲幅超過108.24%，最新價格0.05美元，總成交量達0.91億美元，總市值0.18億美元，目前市值排名第 177 名。
近 1 日最高價：0.05美元，近 1 日最低價：0.02美元，流通供給量：367,417,329。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+9.31%
- 近 1 月：-26.89%
- 近 3 月：-38.20%
- 近 6 月：-77.97%
- 今年以來：-67.44%
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