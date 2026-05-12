盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.34%，報272.16美元
鉅亨網新聞中心
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間12日21:30股價下跌15.36美元，報272.16美元，跌幅5.34%，成交量34,826（股），盤中最高價279.00美元、最低價272.16美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-4.02%
- 近 1 月：+11.81%
- 近 3 月：+29.27%
- 近 6 月：+115.47%
- 今年以來：+82.14%
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