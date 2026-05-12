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盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.34%，報272.16美元

鉅亨網新聞中心

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間12日21:30股價下跌15.36美元，報272.16美元，跌幅5.34%，成交量34,826（股），盤中最高價279.00美元、最低價272.16美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-4.02%
  • 近 1 月：+11.81%
  • 近 3 月：+29.27%
  • 近 6 月：+115.47%
  • 今年以來：+82.14%

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美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

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道瓊指數49428.10-0.56%
NASDAQ26089.06-0.70%
費城半導體11740.85-2.82%
Onto Innovation Inc.281-2.27%

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