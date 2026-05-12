鉅亨速報 - Factset 最新調查：群創(3481-TW)EPS預估上修至0.5元，預估目標價為27元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對群創(3481-TW)做出2026年EPS預估：中位數由0.49元上修至0.5元，其中最高估值3.06元，最低估值0.35元，預估目標價為27元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|3.06(1.22)
|0.77
|0.52
|最低值
|0.35(0.35)
|0.5
|0.52
|平均值
|0.93(0.57)
|0.61
|0.52
|中位數
|0.5(0.49)
|0.56
|0.52
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|282,658,000
|297,236,000
|285,640,430
|最低值
|251,447,000
|277,984,810
|285,640,430
|平均值
|266,888,240
|285,795,710
|285,640,430
|中位數
|266,269,700
|282,166,310
|285,640,430
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|249,764
|6,472,883
|-18,642,539
|-27,990,256
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|226,724,264
|216,509,919
|211,740,557
|223,715,758
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3481/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇