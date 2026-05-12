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鉅亨速報 - Factset 最新調查：群創(3481-TW)EPS預估上修至0.5元，預估目標價為27元

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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對群創(3481-TW)做出2026年EPS預估：中位數由0.49元上修至0.5元，其中最高估值3.06元，最低估值0.35元，預估目標價為27元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值3.06(1.22)0.770.52
最低值0.35(0.35)0.50.52
平均值0.93(0.57)0.610.52
中位數0.5(0.49)0.560.52

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值282,658,000297,236,000285,640,430
最低值251,447,000277,984,810285,640,430
平均值266,888,240285,795,710285,640,430
中位數266,269,700282,166,310285,640,430

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS249,7646,472,883-18,642,539-27,990,256
營業收入
(單位：新台幣千元)		226,724,264216,509,919211,740,557223,715,758

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3481/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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