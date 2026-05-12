鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-12 10:51

國內勞動型態日益多元，許多民眾屬於兼職、接案一族，甚至是領現金取得薪資報酬，過去申請信貸困難重重。LINE Bank 今 (12) 日表示，現在收入水位較低或收入不固定的兼職、接案客戶，也有機會向銀行借得週轉資金，LINE Bank 放寬申請信貸年收入的限制，由原本限定「年收入新台幣 25 萬元」，調降為「月收 1.1 萬元以上即可申請」，推估我國至少近 80 萬左右的臨時、派遣工作等非典型工作人口，若擴大到兼職、接案、領現族群人數可能更多。

兼職、派遣族照過來！LINE Bank信貸開放月收1.1萬即可申貸。（圖／LINE Bank提供）

繼年初推出「AI 財力評估模型」，協助有穩定收入、卻不便提出財力證明的族群，簡化信貸申請流程後，LINE Bank 從「低門檻、快速到帳、低還款壓力」三大核心價值出發，提供 24 小時全線上自助申請貸款和撥貸，讓上下班時間不固定、不同工作型態的民眾，一支手機隨時操作，就能應對生活與資金需求。

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LINE Bank 說明，信貸申辦門檻由「年收入 25 萬元」調降為「月收 1.1 萬元以上即可申請」，幫助兼職族、打工族等有資金需求且過去較難向銀行貸得資金的客群，也有機會取得週轉金。

全線上自助申請與自動化核准機制，從申請到撥款最快只要 7 分鐘，LINE Bank 信貸不僅不受平假日與銀行營業時間限制，24 小時皆可依需求自主申請、即時取得資金。

為減輕還款負擔，LINE Bank 提供最長 10 年還款期限，以借款 10 萬元為例，最低月付金額僅 969 元，用戶可依自身節奏輕鬆還款，緩解財務壓力、提升生活穩定度。