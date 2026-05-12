鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過22.09億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格81,316.03美元，24小時漲跌幅-0.08%；以太幣(ETH)現報價格2,315.8美元，24小時漲跌幅-1.64%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達22.09億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達10.08億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達5.63億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；DEGO(DEGO)24小時漲幅50.9%。
24小時跌幅：GTC(GTC)24小時跌幅77.5%；Saga(SAGA)24小時跌幅38.9%；Osmosis(OSMO)24小時跌幅30%。
近一週漲幅：Terra Classic(LUNC)近一週漲幅13.2%；HIVE(HIVE)近一週漲幅9.28%；Highstreet(HIGH)近一週漲幅8.81%。
近一週跌幅：球迷幣(PSG)近一週跌幅60.3%；Osmosis(OSMO)近一週跌幅56.3%；Jupiter(JUP)近一週跌幅38.5%。
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