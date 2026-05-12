鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過22.09億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2026-05-12 10:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；DEGO(DEGO)24小時漲幅50.9%。

24小時跌幅：GTC(GTC)24小時跌幅77.5%；Saga(SAGA)24小時跌幅38.9%；Osmosis(OSMO)24小時跌幅30%。

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近一週漲幅：Terra Classic(LUNC)近一週漲幅13.2%；HIVE(HIVE)近一週漲幅9.28%；Highstreet(HIGH)近一週漲幅8.81%。