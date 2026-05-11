鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過14.05億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格80,926.05美元，24小時漲跌幅+0.10%；以太幣(ETH)現報價格2,336.63美元，24小時漲跌幅+0.27%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達14.05億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達11.69億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達10.13億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；DEGO(DEGO)24小時漲幅50.9%。
24小時跌幅：Osmosis(OSMO)24小時跌幅113%；UTK(UTK)24小時跌幅16.2%；Saga(SAGA)24小時跌幅14.4%。
近一週漲幅：本體鏈網(ONT)近一週漲幅7.11%；恩金幣(ENJ)近一週漲幅5.57%；LUNA(LUNA)近一週漲幅3.12%。
近一週跌幅：球迷幣(PSG)近一週跌幅60.1%；Osmosis(OSMO)近一週跌幅56.3%；Jupiter(JUP)近一週跌幅49%。
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過10.65億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
- 鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過6.09億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
- 鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過7.32億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
- 鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過19.48億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇