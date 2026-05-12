盤中速報 - Osmosis大跌8.78%，報0.07美元
鉅亨網新聞中心
Osmosis(OSMO)在過去 24 小時內跌幅超過8.78%，最新價格0.07美元，總成交量達0.36億美元，總市值0.50億美元，目前市值排名第 126 名。
近 1 日最高價：0.13美元，近 1 日最低價：0.07美元，流通供給量：765,080,060。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+56.29%
- 近 1 月：+65.12%
- 近 3 月：+32.18%
- 近 6 月：-50.89%
- 今年以來：-2.55%
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