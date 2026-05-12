盤中速報 - CRV大漲8.44%，報0.28美元
鉅亨網新聞中心
CRV(CRV)在過去 24 小時內漲幅超過8.44%，最新價格0.28美元，總成交量達0.15億美元，總市值3.58億美元，目前市值排名第 32 名。
近 1 日最高價：0.293美元，近 1 日最低價：0.253美元，流通供給量：1,470,959,635。
Curve DAO (CRV) 是 Curve.fi DeFi 協議的實用代幣，用於交易所穩定幣和其他 ERC-20 代幣。是一種基於以太坊的代幣，為 Curve.fi 生態系統提供動力，Curve.fi 生態系統是一個使用自動化做市商的基於區塊鏈的去中心化交易所。 Curve DAO 代幣是獨特的用戶界面中最重要的部分之一，它利用了去中心化金融市場的潛力。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+8.60%
- 近 1 月：+25.01%
- 近 3 月：+9.42%
- 近 6 月：-42.05%
- 今年以來：-33.57%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇