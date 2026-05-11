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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Emera Incorporated(EMA-US)EPS預估上修至2.71元，預估目標價為53.96元

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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Emera Incorporated(EMA-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.66元上修至2.71元，其中最高估值2.83元，最低估值2.53元，預估目標價為53.96元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值2.83(2.83)2.682.92
最低值2.53(2.53)2.592.8
平均值2.7(2.67)2.642.85
中位數2.71(2.66)2.642.84

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值76.46億78.19億82.58億
最低值48.11億48.11億68.75億
平均值63.45億64.51億74.16億
中位數65.00億65.73億71.15億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.582.732.651.252.42
營業收入47.08億57.79億48.35億51.05億59.47億

詳細資訊請看美股內頁：
Emera Incorporated(EMA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSEMA

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Emera Incorporated52.54-0.11%

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