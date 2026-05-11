鉅亨速報 - Factset 最新調查：Emera Incorporated(EMA-US)EPS預估上修至2.71元，預估目標價為53.96元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Emera Incorporated(EMA-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.66元上修至2.71元，其中最高估值2.83元，最低估值2.53元，預估目標價為53.96元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.83(2.83)
|2.68
|2.92
|最低值
|2.53(2.53)
|2.59
|2.8
|平均值
|2.7(2.67)
|2.64
|2.85
|中位數
|2.71(2.66)
|2.64
|2.84
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|76.46億
|78.19億
|82.58億
|最低值
|48.11億
|48.11億
|68.75億
|平均值
|63.45億
|64.51億
|74.16億
|中位數
|65.00億
|65.73億
|71.15億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.58
|2.73
|2.65
|1.25
|2.42
|營業收入
|47.08億
|57.79億
|48.35億
|51.05億
|59.47億
詳細資訊請看美股內頁：
Emera Incorporated(EMA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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