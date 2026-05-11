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鉅亨速報 - Factset 最新調查：英特爾(INTC-US)EPS預估上修至1.09元，預估目標價為87.50元

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根據FactSet最新調查，共45位分析師，對英特爾(INTC-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.06元上修至1.09元，其中最高估值1.48元，最低估值0.55元，預估目標價為87.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.48(1.48)2.163.13.05
最低值0.55(0.55)0.831.462.23
平均值1.07(1.07)1.492.12.59
中位數1.09(1.06)1.542.072.5

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值628.86億788.98億751.09億782.15億
最低值543.79億579.50億627.47億758.66億
平均值583.16億644.67億709.28億770.41億
中位數582.19億644.22億716.08億770.41億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.861.940.40-4.38-0.06
營業收入790.24億630.54億542.28億531.01億528.53億

詳細資訊請看美股內頁：
英特爾(INTC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSINTC

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