鉅亨速報 - Factset 最新調查：英特爾(INTC-US)EPS預估上修至1.09元，預估目標價為87.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共45位分析師，對英特爾(INTC-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.06元上修至1.09元，其中最高估值1.48元，最低估值0.55元，預估目標價為87.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.48(1.48)
|2.16
|3.1
|3.05
|最低值
|0.55(0.55)
|0.83
|1.46
|2.23
|平均值
|1.07(1.07)
|1.49
|2.1
|2.59
|中位數
|1.09(1.06)
|1.54
|2.07
|2.5
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|628.86億
|788.98億
|751.09億
|782.15億
|最低值
|543.79億
|579.50億
|627.47億
|758.66億
|平均值
|583.16億
|644.67億
|709.28億
|770.41億
|中位數
|582.19億
|644.22億
|716.08億
|770.41億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.86
|1.94
|0.40
|-4.38
|-0.06
|營業收入
|790.24億
|630.54億
|542.28億
|531.01億
|528.53億
詳細資訊請看美股內頁：
英特爾(INTC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：英特爾INTC-US的目標價調升至87.5元，幅度約4.17%
- 【量大強漲股整理】櫃買OTC指數創新高，台積電論壇爆出驚人內幕!!潛力股已呼之欲出?!
- 「這次不一樣」是最危險的一句話！股市老手警告AI晶片狂潮失控
- 陳立武親授黃仁勳榮譽博士 興奮宣布：英特爾將與輝達開發新產品
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇