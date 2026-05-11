摩爾證券投顧-楊育華分析師 2026-05-11 09:08

蘋果把訂單給英特爾甚至還有可能給三星打破台積電獨家代工局面，這也沒辦法台積電目前訂單已經滿到 2028 年產能處於極度緊的狀態，蘋果找尋第二供應鏈解決自身產能被排擠的風險也沒有什麼不對，講白話一點就是 AI 強大的需求 AI 晶片排擠到手機晶片，這和記憶體有一點像!!

台積電掉單會影響台股嗎? 聯發科、記憶體、鴻海呢? (圖:shutterstock)

而對台積電股價從中長線角度我認為沒有太大影響，畢竟台積電是產能 100% 滿載都滿到 2028 年了我想要給你也給不出來這不能算是掉單，甚至從這一件事說明 AI 的需求龐大相關的零組件記憶體、PCB、被動元件還會持續缺貨漲價下去

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因此，【2330 台積電】年底的目標價不變還有一點上漲空間，但約 2300 元的台積電我不建議買最主要的原因同樣都是 230 萬買一張台積電，到年底還有八個月賺 10%~20% 只賺到 250~280 萬真的是賺太慢了，往一樣是受惠 AI 漲價缺貨的記憶體、PCB、被動元件族群，利用我教給你的【買、賣節奏】來回操作賺價差，230 萬才有可能翻倍賺到 500 萬，但要記得操作口訣【不該追不要亂追不該殺不要亂殺】才能賺取最大利潤

以記憶體族群來說上週五 5/8 的記憶體走勢極度分歧有打擊到大家的信心，但 5/8 下午【8299 群聯】法說會 Q1 就大賺 68.8 元並表示 NAND 市場供給仍然吃緊預期 NAND 價格將持續上漲，韓國的海力士受到全球大型科技業追捧搶著出錢投資新產線確保優先取得供應代表記憶體真的缺瘋了，5/8 晚上的美股美光大漲 15.4%、SanDisk 漲 16.6% 雙雙創下歷史新高，比英特爾漲 13.9%、AMD 漲 11.4% 都還要強勢，這都說明記憶體族群還會繼續漲下去

最後，台積電、聯發科、台達電、鴻海等權值 AI 就多點耐心按表操課就好，本週 5/11~5/15 的買、賣點加入 LINE@粉絲團索取，輸入關鍵字【511】

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文章來源: 摩爾證券投顧 --- 楊育華分析師