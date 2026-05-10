盤中速報 - Sui大漲16.29%，報1.22美元
鉅亨網新聞中心
Sui(SUI)在過去 24 小時內漲幅超過16.29%，最新價格1.22美元，總成交量達1.05億美元，總市值47.74億美元，目前市值排名第 13 名。
近 1 日最高價：1.23美元，近 1 日最低價：1.05美元，流通供給量：3,899,984,688。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+10.86%
- 近 1 月：+8.06%
- 近 3 月：+9.65%
- 近 6 月：-52.85%
- 今年以來：-30.71%
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