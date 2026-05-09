鉅亨速報 - Factset 最新調查：華通(2313-TW)EPS預估上修至8.04元，預估目標價為300元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對華通(2313-TW)做出2026年EPS預估：中位數由7.88元上修至8.04元，其中最高估值8.78元，最低估值6.2元，預估目標價為300元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|最高值
|8.78(8.78)
|12.88
|最低值
|6.2(6.2)
|11.99
|平均值
|7.83(7.8)
|12.3
|中位數
|8.04(7.88)
|12.18
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|最高值
|92,670,000
|119,650,000
|最低值
|88,725,000
|110,068,000
|平均值
|90,012,200
|113,254,400
|中位數
|89,297,000
|112,523,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|6,566,868
|5,599,096
|4,168,375
|8,000,977
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|75,995,687
|72,464,408
|67,078,773
|76,419,408
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2313/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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