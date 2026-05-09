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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對元太(8069-TW)做出2026年EPS預估：中位數由10.96元上修至11.55元，其中最高估值13.04元，最低估值9.55元，預估目標價為230元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|13.04(13.04)
|16.53
|16.33
|最低值
|9.55(9.55)
|11.38
|15.06
|平均值
|11.24(10.96)
|13.33
|15.69
|中位數
|11.55(10.96)
|13.38
|15.69
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|45,866,970
|54,957,990
|67,764,450
|最低值
|37,440,000
|41,850,000
|56,725,000
|平均值
|41,531,490
|49,770,410
|62,244,720
|中位數
|41,735,000
|50,443,000
|62,244,720
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|10,514,879
|8,867,482
|7,814,326
|9,911,750
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|36,115,814
|32,163,133
|27,119,755
|30,060,509
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8069/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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