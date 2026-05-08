盤中速報 - JITO大跌11.22%，報0.57美元
鉅亨網新聞中心
JITO(JTO)在過去 24 小時內跌幅超過11.22%，最新價格0.57美元，總成交量達0.36億美元，總市值2.51億美元，目前市值排名第 61 名。
近 1 日最高價：0.7美元，近 1 日最低價：0.54美元，流通供給量：444,220,653。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+16.74%
- 近 1 月：+52.66%
- 近 3 月：+65.17%
- 近 6 月：-47.86%
- 今年以來：-0.90%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - Aptos大漲8%，報1.09美元
- 盤中速報 - 數位代幣大漲8.89%，報3.2美元
- 盤中速報 - DYDX大漲9.14%，報0.176美元
- 盤中速報 - Moonriver大漲12.45%，報2.59美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇