盤中速報 - Arbitrum大漲16.63%，報0.15美元
鉅亨網新聞中心
Arbitrum(ARB)在過去 24 小時內漲幅超過16.63%，最新價格0.15美元，總成交量達0.14億美元，總市值8.75億美元，目前市值排名第 36 名。
近 1 日最高價：0.15美元，近 1 日最低價：0.12美元，流通供給量：5,939,074,958。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+3.96%
- 近 1 月：+21.80%
- 近 3 月：+10.30%
- 近 6 月：-56.89%
- 今年以來：-36.10%
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