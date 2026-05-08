盤中速報 - 文件幣大漲16.53%，報1.24美元
鉅亨網新聞中心
文件幣(FIL)在過去 24 小時內漲幅超過16.53%，最新價格1.24美元，總成交量達0.35億美元，總市值8.55億美元，目前市值排名第 34 名。
近 1 日最高價：1.27美元，近 1 日最低價：1.06美元，流通供給量：758,417,225。
Filecoin是一個去中心化的檔案儲存和共用系統，利用區塊鏈技術來保護資料的完整性。該區塊鏈建立在「複製證明」和「時空證明」上，用戶可將儲存空間租借給其他用戶，能以更快的速度提供所需資料者將會得到手續費獎勵，鼓勵節點複製並保存檔案。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+21.76%
- 近 1 月：+26.58%
- 近 3 月：+19.81%
- 近 6 月：-62.17%
- 今年以來：-24.54%
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