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盤中速報 - KSM大跌17.66%，報5.9美元

鉅亨網新聞中心

KSM(KSM)在過去 24 小時內跌幅超過17.66%，最新價格5.9美元，總成交量達0.11億美元，總市值1.05億美元，目前市值排名第 90 名。

近 1 日最高價：7.4美元，近 1 日最低價：5.5美元，流通供給量：17,866,302。

Kusama早期是Polkadot公開的實驗環境，又稱金絲雀網路。提供開發者大規模的先期測試網路，部署障礙跟驗證要求較低，甚至提供Polokadot尚未提供的新功能，新創團隊可以快速部署，提前演練未來的波卡網路，因此最終還是有不少項目決定留在Kusama上，成為波卡生態圈的一份子。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+8.28%
  • 近 1 月：+22.30%
  • 近 3 月：+16.70%
  • 近 6 月：-62.61%
  • 今年以來：-32.63%

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