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營收速報 - 康普(4739)4月營收10.27億元年增率高達96.24％

鉅亨網新聞中心

康普(4739-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣10.27億元，年增率96.24%，月增率26.04%。

今年1-4月累計營收為33.98億元，累計年增率115.46%。

最新價為86.9元，近5日股價上漲9.79%，相關化學工業上漲2.53%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1131 張
  • 外資買賣超：-1553 張
  • 投信買賣超：+10 張
  • 自營商買賣超：+412 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 10.27億 96% 26%
26/3 8.15億 104% 22%
26/2 6.67億 192% -25%
26/1 8.89億 109% 36%
25/12 6.53億 98% -3%
25/11 6.71億 148% 11%

康普(4739-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為氧化觸媒生產製造買賣及進出口業務。先進材料生產製造買賣及進出口業務。動力電池材料生產製造買賣及進出口業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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