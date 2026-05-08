營收速報 - 全科(3209)4月營收69.45億元年增率高達83.85％
鉅亨網新聞中心
今年1-4月累計營收為240.13億元，累計年增率32.35%。
最新價為55元，近5日股價上漲4.79%，相關電子通路上漲4.63%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+70 張
- 外資買賣超：+143 張
- 投信買賣超：-51 張
- 自營商買賣超：-22 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|69.45億
|84%
|2%
|26/3
|68.10億
|12%
|62%
|26/2
|42.14億
|35%
|-30%
|26/1
|60.43億
|17%
|85%
|25/12
|32.59億
|65%
|-6%
|25/11
|34.73億
|-3%
|-33%
全科(3209-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為國際貿易業。資訊軟體服務業。電子資訊供應服務業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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