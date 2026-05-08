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營收速報 - 全科(3209)4月營收69.45億元年增率高達83.85％

鉅亨網新聞中心

全科(3209-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣69.45億元，年增率83.85%，月增率1.98%。

今年1-4月累計營收為240.13億元，累計年增率32.35%。

最新價為55元，近5日股價上漲4.79%，相關電子通路上漲4.63%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+70 張
  • 外資買賣超：+143 張
  • 投信買賣超：-51 張
  • 自營商買賣超：-22 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 69.45億 84% 2%
26/3 68.10億 12% 62%
26/2 42.14億 35% -30%
26/1 60.43億 17% 85%
25/12 32.59億 65% -6%
25/11 34.73億 -3% -33%

全科(3209-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為國際貿易業。資訊軟體服務業。電子資訊供應服務業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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