營收速報 - 志聖(2467)4月營收8.91億元年增率高達86.98％
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今年1-4月累計營收為31.53億元，累計年增率76.55%。
最新價為537元，近5日股價下跌-9.03%，相關零組件業上漲4.04%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2898 張
- 外資買賣超：-1677 張
- 投信買賣超：-888 張
- 自營商買賣超：-333 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|8.91億
|87%
|-0%
|26/3
|8.93億
|78%
|139%
|26/2
|3.74億
|3%
|-62%
|26/1
|9.94億
|124%
|65%
|25/12
|6.04億
|39%
|4%
|25/11
|5.82億
|10%
|4%
志聖(2467-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路板業製程設備：光阻製程設備、光固化/曝光製程設備..。平面顯示器業製程設備：TFT Array / Cell /CF/TFT-LCM製程設備..。半導體業 & 太陽光電業製程設備：晶圓表面清潔電漿處理設備..。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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