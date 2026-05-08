鉅亨速報

營收速報 - 志聖(2467)4月營收8.91億元年增率高達86.98％

鉅亨網新聞中心

志聖(2467-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣8.91億元，年增率86.98%，月增率-0.26%。

今年1-4月累計營收為31.53億元，累計年增率76.55%。

最新價為537元，近5日股價下跌-9.03%，相關零組件業上漲4.04%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2898 張
  • 外資買賣超：-1677 張
  • 投信買賣超：-888 張
  • 自營商買賣超：-333 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 8.91億 87% -0%
26/3 8.93億 78% 139%
26/2 3.74億 3% -62%
26/1 9.94億 124% 65%
25/12 6.04億 39% 4%
25/11 5.82億 10% 4%

志聖(2467-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路板業製程設備：光阻製程設備、光固化/曝光製程設備..。平面顯示器業製程設備：TFT Array / Cell /CF/TFT-LCM製程設備..。半導體業 & 太陽光電業製程設備：晶圓表面清潔電漿處理設備..。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報4月營收志聖

相關行情

台股首頁我要存股
志聖537-3.07%
美元/台幣31.429+0.06%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

中強短弱
志聖

68.97%

勝率

#下跌三黑K線

中強短弱
志聖

68.97%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty