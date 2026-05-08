營收速報 - 菱生(2369)4月營收5.72億元年增率高達30.2％
鉅亨網新聞中心
今年1-4月累計營收為22.61億元，累計年增率37.12%。
最新價為30.7元，近5日股價上漲11.68%，相關半導體業上漲10.6%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+6597 張
- 外資買賣超：+6340 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+257 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|5.72億
|30%
|-4%
|26/3
|5.96億
|33%
|19%
|26/2
|4.99億
|26%
|-16%
|26/1
|5.94億
|62%
|3%
|25/12
|5.75億
|37%
|16%
|25/11
|4.97億
|15%
|6%
菱生(2369-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路封裝.積體電路測試。發光二極體顯示燈。一般進出口貿易(許可業務除外)。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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