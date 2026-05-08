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營收速報 - 菱生(2369)4月營收5.72億元年增率高達30.2％

鉅亨網新聞中心

菱生(2369-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣5.72億元，年增率30.2%，月增率-4.03%。

今年1-4月累計營收為22.61億元，累計年增率37.12%。

最新價為30.7元，近5日股價上漲11.68%，相關半導體業上漲10.6%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+6597 張
  • 外資買賣超：+6340 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+257 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 5.72億 30% -4%
26/3 5.96億 33% 19%
26/2 4.99億 26% -16%
26/1 5.94億 62% 3%
25/12 5.75億 37% 16%
25/11 4.97億 15% 6%

菱生(2369-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路封裝.積體電路測試。發光二極體顯示燈。一般進出口貿易(許可業務除外)。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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