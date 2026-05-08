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營收速報 - 東鹼(1708)4月營收6.97億元年增率高達42％

鉅亨網新聞中心

東鹼(1708-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣6.97億元，年增率42%，月增率22.67%。

今年1-4月累計營收為22.50億元，累計年增率12%。

最新價為37.2元，近5日股價下跌-8.85%，相關化學工業上漲2.53%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-3080 張
  • 外資買賣超：-2748 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-332 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 6.97億 42% 23%
26/3 5.68億 5% 31%
26/2 4.33億 -19% -22%
26/1 5.53億 24% 4%
25/12 5.32億 -4% -4%
25/11 5.53億 3% 1%

東鹼(1708-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為硫酸鉀,鹽酸之製造及買賣業務。純鹼,小蘇打之買賣業務。混合磷酸鈣,氯化鈣,鹽之買賣業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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