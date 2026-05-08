營收速報 - 東鹼(1708)4月營收6.97億元年增率高達42％
鉅亨網新聞中心
今年1-4月累計營收為22.50億元，累計年增率12%。
最新價為37.2元，近5日股價下跌-8.85%，相關化學工業上漲2.53%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3080 張
- 外資買賣超：-2748 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-332 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|6.97億
|42%
|23%
|26/3
|5.68億
|5%
|31%
|26/2
|4.33億
|-19%
|-22%
|26/1
|5.53億
|24%
|4%
|25/12
|5.32億
|-4%
|-4%
|25/11
|5.53億
|3%
|1%
東鹼(1708-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為硫酸鉀,鹽酸之製造及買賣業務。純鹼,小蘇打之買賣業務。混合磷酸鈣,氯化鈣,鹽之買賣業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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