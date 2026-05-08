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營收速報 - 金山電(8042)4月營收4.30億元年增率高達32.83％

鉅亨網新聞中心

金山電(8042-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣4.30億元，年增率32.83%，月增率14.99%。

今年1-4月累計營收為15.33億元，累計年增率31.63%。

最新價為84.1元，近5日股價上漲45.05%，相關電子零組件類指數上漲15.72%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+4863 張
  • 外資買賣超：+4494 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+369 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 4.30億 33% 15%
26/3 3.74億 21% 22%
26/2 3.07億 23% -27%
26/1 4.22億 50% 13%
25/12 3.74億 24% 14%
25/11 3.28億 6% 8%

金山電(8042-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種電子器材電容器之製造加工買賣及進出口業務。承包設計各種無線電工程業務。除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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