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盤中速報 - 環宇-KY(4991)大跌7.1%，報641元

鉅亨網新聞中心

環宇-KY(4991-TW)08日12:54股價下跌49元，報641.0元，跌幅7.1%，成交5,281張。

環宇-KY(4991-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為砷化鎵/磷化銦/氮化鎵及碳化矽高階射頻及光電元件化合物晶圓代工。自有品牌光電元件產品之研究、開發、製造及銷售業務。相關智慧財產權授權。

近5日股價上漲2.07%，櫃買市場加權指數上漲8.28%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1,111 張
  • 外資買賣超：-576 張
  • 投信買賣超：-213 張
  • 自營商買賣超：-322 張
  • 融資增減：+217 張
  • 融券增減：+58 張

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