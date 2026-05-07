盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.05%，報279.22美元
鉅亨網新聞中心
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間08日00:06股價下跌14.84美元，報279.22美元，跌幅5.05%，成交量349,951（股），盤中最高價295.49美元、最低價279.22美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+3.41%
- 近 1 月：+32.95%
- 近 3 月：+41.03%
- 近 6 月：+123.19%
- 今年以來：+86.27%
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