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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Primoris Services Corp(PRIM-US)做出2026年EPS預估：中位數由6元下修至5.86元，其中最高估值6.09元，最低估值4.69元，預估目標價為166.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.09(6.34)
|8
|8.81
|8.83
|最低值
|4.69(5.81)
|5.27
|6.27
|7.97
|平均值
|5.55(5.98)
|6.51
|7.42
|8.4
|中位數
|5.86(6)
|6.53
|7
|8.4
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|84.41億
|94.80億
|104.55億
|110.57億
|最低值
|75.58億
|80.67億
|86.29億
|101.78億
|平均值
|80.30億
|87.71億
|96.52億
|106.18億
|中位數
|80.08億
|85.74億
|100.25億
|106.18億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.17
|2.47
|2.33
|3.31
|5.02
|營業收入
|34.98億
|44.21億
|57.15億
|63.67億
|75.75億
詳細資訊請看美股內頁：
Primoris Services Corp(PRIM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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