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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Primoris Services Corp(PRIM-US)EPS預估上修至5.99元，預估目標價為173.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Primoris Services Corp(PRIM-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.9元上修至5.99元，其中最高估值6.34元，最低估值5.81元，預估目標價為173.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.34(6.34)88.818.88
最低值5.81(5.81)6.578.69
平均值5.98(5.96)6.97.818.79
中位數5.99(5.9)6.837.848.79

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值85.23億94.91億104.55億110.57億
最低值79.14億84.28億89.66億103.61億
平均值81.78億89.13億97.61億107.09億
中位數81.76億89.29億97.13億107.09億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.172.472.333.315.02
營業收入34.98億44.21億57.15億63.67億75.75億

詳細資訊請看美股內頁：
Primoris Services Corp(PRIM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPRIM

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