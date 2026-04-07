鉅亨速報 - Factset 最新調查：Primoris Services Corp(PRIM-US)EPS預估上修至5.99元，預估目標價為173.00元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Primoris Services Corp(PRIM-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.9元上修至5.99元，其中最高估值6.34元，最低估值5.81元，預估目標價為173.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.34(6.34)
|8
|8.81
|8.88
|最低值
|5.81(5.81)
|6.5
|7
|8.69
|平均值
|5.98(5.96)
|6.9
|7.81
|8.79
|中位數
|5.99(5.9)
|6.83
|7.84
|8.79
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|85.23億
|94.91億
|104.55億
|110.57億
|最低值
|79.14億
|84.28億
|89.66億
|103.61億
|平均值
|81.78億
|89.13億
|97.61億
|107.09億
|中位數
|81.76億
|89.29億
|97.13億
|107.09億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.17
|2.47
|2.33
|3.31
|5.02
|營業收入
|34.98億
|44.21億
|57.15億
|63.67億
|75.75億
詳細資訊請看美股內頁：
Primoris Services Corp(PRIM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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