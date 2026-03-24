鉅亨速報 - Factset 最新調查：紐約時報(NYT-US)EPS預估上修至2.78元，預估目標價為74.00元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對紐約時報(NYT-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.7元上修至2.78元，其中最高估值2.9元，最低估值2.46元，預估目標價為74.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.9(2.9)
|3.8
|3.21
|最低值
|2.46(2.46)
|2.77
|3.21
|平均值
|2.71(2.69)
|3.13
|3.21
|中位數
|2.78(2.7)
|3.09
|3.21
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|30.79億
|33.94億
|34.93億
|最低值
|30.40億
|32.03億
|34.93億
|平均值
|30.61億
|32.74億
|34.93億
|中位數
|30.62億
|32.64億
|34.93億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.31
|1.04
|1.41
|1.79
|2.11
|營業收入
|20.75億
|23.08億
|24.26億
|25.86億
|28.25億
詳細資訊請看美股內頁：
紐約時報(NYT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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