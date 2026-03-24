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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：紐約時報(NYT-US)EPS預估上修至2.78元，預估目標價為74.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對紐約時報(NYT-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.7元上修至2.78元，其中最高估值2.9元，最低估值2.46元，預估目標價為74.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值2.9(2.9)3.83.21
最低值2.46(2.46)2.773.21
平均值2.71(2.69)3.133.21
中位數2.78(2.7)3.093.21

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值30.79億33.94億34.93億
最低值30.40億32.03億34.93億
平均值30.61億32.74億34.93億
中位數30.62億32.64億34.93億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.311.041.411.792.11
營業收入20.75億23.08億24.26億25.86億28.25億

詳細資訊請看美股內頁：
紐約時報(NYT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSNYT

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