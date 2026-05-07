鉅亨速報 - Factset 最新調查：Revolution Medicines Inc(RVMD-US)EPS預估下修至-7.83元，預估目標價為173.50元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Revolution Medicines Inc(RVMD-US)做出2026年EPS預估：中位數由-7.64元下修至-7.83元，其中最高估值-6.96元，最低估值-8.81元，預估目標價為173.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-6.96(-6.19)
|0.96
|5.16
|11.38
|最低值
|-8.81(-8.38)
|-8.28
|-7.13
|-6.5
|平均值
|-7.82(-7.55)
|-5.57
|-2.26
|3.35
|中位數
|-7.83(-7.64)
|-6.67
|-3.2
|2.38
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.95億
|24.10億
|38.27億
|60.87億
|最低值
|0.00
|5,179萬
|4.29億
|10.15億
|平均值
|7,999萬
|6.77億
|16.34億
|32.53億
|中位數
|5,670萬
|5.45億
|14.93億
|32.69億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-2.57
|-3.08
|-3.86
|-3.58
|-5.95
|營業收入
|2,939萬
|3,538萬
|1,158萬
|0.00
|0.00
詳細資訊請看美股內頁：
Revolution Medicines Inc(RVMD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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