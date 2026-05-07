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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Revolution Medicines Inc(RVMD-US)EPS預估下修至-7.83元，預估目標價為173.50元

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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Revolution Medicines Inc(RVMD-US)做出2026年EPS預估：中位數由-7.64元下修至-7.83元，其中最高估值-6.96元，最低估值-8.81元，預估目標價為173.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-6.96(-6.19)0.965.1611.38
最低值-8.81(-8.38)-8.28-7.13-6.5
平均值-7.82(-7.55)-5.57-2.263.35
中位數-7.83(-7.64)-6.67-3.22.38

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.95億24.10億38.27億60.87億
最低值0.005,179萬4.29億10.15億
平均值7,999萬6.77億16.34億32.53億
中位數5,670萬5.45億14.93億32.69億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-2.57-3.08-3.86-3.58-5.95
營業收入2,939萬3,538萬1,158萬0.000.00

詳細資訊請看美股內頁：
Revolution Medicines Inc(RVMD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSRVMD

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