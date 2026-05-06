盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.74%，報287.5美元
鉅亨網新聞中心
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間06日21:30股價下跌17.5美元，報287.50美元，跌幅5.74%，成交量44,139（股），盤中最高價287.50美元、最低價287.50美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+7.88%
- 近 1 月：+41.34%
- 近 3 月：+61.3%
- 近 6 月：+124.4%
- 今年以來：+92.98%
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