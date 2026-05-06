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盤中速報 - CDW Corp(CDW-US)大跌6.66%，報127.69美元

鉅亨網新聞中心

CDW Corp(CDW-US)截至台北時間06日21:30股價下跌9.11美元，報127.69美元，跌幅6.66%，成交量75,634（股），盤中最高價128.35美元、最低價127.15美元。

美股指數盤中表現

CDW Corp(CDW-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+2.92%
  • 近 1 月：+12.12%
  • 近 3 月：-2.82%
  • 近 6 月：-6.51%
  • 今年以來：+0.44%

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費城半導體11143.181.48%
CDW Corp108.344-20.8%

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