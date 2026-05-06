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鉅亨速報 - Factset 最新調查：康明斯(CMI-US)EPS預估上修至27.6元，預估目標價為700.00元

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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對康明斯(CMI-US)做出2026年EPS預估：中位數由26.86元上修至27.6元，其中最高估值30.17元，最低估值25.06元，預估目標價為700.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值30.17(30.17)36.8541.03
最低值25.06(25.06)26.9928.44
平均值27.64(27.32)32.136.83
中位數27.6(26.86)32.1337.47

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值377.28億418.12億473.82億
最低值351.47億375.81億409.78億
平均值365.18億392.79億426.52億
中位數365.49億393.44億422.80億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS14.6115.125.1528.3720.50
營業收入240.21億280.74億340.48億341.02億336.70億

詳細資訊請看美股內頁：
康明斯(CMI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCMI

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