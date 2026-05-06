鉅亨速報 - Factset 最新調查：康明斯(CMI-US)EPS預估上修至27.6元，預估目標價為700.00元
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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對康明斯(CMI-US)做出2026年EPS預估：中位數由26.86元上修至27.6元，其中最高估值30.17元，最低估值25.06元，預估目標價為700.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|30.17(30.17)
|36.85
|41.03
|最低值
|25.06(25.06)
|26.99
|28.44
|平均值
|27.64(27.32)
|32.1
|36.83
|中位數
|27.6(26.86)
|32.13
|37.47
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|377.28億
|418.12億
|473.82億
|最低值
|351.47億
|375.81億
|409.78億
|平均值
|365.18億
|392.79億
|426.52億
|中位數
|365.49億
|393.44億
|422.80億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|14.61
|15.12
|5.15
|28.37
|20.50
|營業收入
|240.21億
|280.74億
|340.48億
|341.02億
|336.70億
詳細資訊請看美股內頁：
康明斯(CMI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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