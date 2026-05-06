鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-06 19:20

隨著中東局勢惡化引發史上最嚴重的全球石油供應衝擊，中國外交部長王毅於本周三在北京會見伊朗外長阿拉格齊 (Abbas Araghchi)。中方在會中明確呼籲，各方應儘速恢復荷姆茲海峽的正常安全通行。美媒指出，此舉被視為北京在下周「川習會」登場前，試圖緩解全球危機的關鍵外交努力。

據報導，王毅在會談中強調，國際社會普遍關注該戰略水道的通行安全，希望相關各方能響應國際呼籲，推動海峽盡早重新開放。

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由於本周伊朗對阿拉伯聯合大公國的襲擊增加，且荷姆茲海峽接連發生船隻衝突，王毅重申了中國呼籲停火的立場，並指出「重啟戰端不可取，堅持談判尤為重要」。

伊朗外長阿拉格齊在會後表示，伊朗已做好應對任何「邪惡行為」的準備，但在堅持自衛能力的同時，伊朗在外交領域也是認真且持續的。他向中方通報了伊美談判的進展，並讚揚中國譴責美、以兩國違反《聯合國憲章》的原則立場。

此次會晤正值美國總統川普預計於 5 月 14 日至 15 日與中國國家主席習近平舉行峰會之前，伊朗戰爭預計將成為該會議的首要議程。儘管美國國務卿魯比歐 (Marco Rubio) 敦促中國應正告伊朗其封鎖行動將導致國際孤立，並強調海峽關閉同樣損害中國利益，但北京目前的態度仍顯得謹慎且平衡。

目前，美國財政部已針對處理伊朗原油的中國私營煉油廠 (如恒力石化) 實施制裁，而中方則採取前所未有的步驟，下令企業無視美國制裁，這使得兩國在峰會前的緊張關係進一步升溫。

在阿拉格齊訪問北京之前，他已先赴莫斯科會晤俄羅斯總統普丁。與此同時，中俄兩國在外交上的協作依然緊密，上個月雙方才共同否決了一項鼓勵各國協調重新開放海峽的聯合國安理會決議。報導指出，普丁也可能於 5 月訪問中國，這將是他今年首次出訪。