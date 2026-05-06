鉅亨網新聞中心 2026-05-06 10:52

台股多頭氣勢如虹，加權指數穩站 4 萬點大關，推升台灣躍居全球市值第六大市場。在資金簇擁與強勁基本面支撐下，主動式台股基金與 ETF 展現強大的超額報酬能力，今年來多檔績效狂飆，甚至擊敗大盤漲幅逾兩倍，成為盤面矚目焦點。

據統計，今年來熱門主動式基金表現亮眼，富蘭克林華美高科技基金以 85.3% 的報酬率奪冠，野村優質、富蘭克林華美第一富基金亦分別高達 81.5% 與 77.7%；統一奔騰與安聯台灣科技基金皆逾 76%，群益馬拉松基金亦達 57.3%。主動式 ETF 同樣吸睛，統一台股增長 (00981A-TW) 大漲 70.4% 居冠，復華未來 50(00991A-TW)、群益台灣強棒 (00982A-TW) 及野村臺灣優選 (00980A-TW) 漲幅則介於 44% 至 59% 之間，整體績效全面領先大盤。

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針對台股後市，富蘭克林華美第一富基金經理人周暐耘指出，目前資金高度集中於能見度最佳的 AI 基礎建設族群，預期在 AI 出現逆風或評價面達到滿足點前，資金追逐高成長 AI 產業的趨勢仍將延續，之後才有機會向其他產業擴散。

周暐耘認為，指數漲多後雖易受消息面干擾而出現短線修正，但只要總體經濟未現重大變數，伴隨企業獲利大幅躍升與市場展望樂觀，大盤仍具備持續向上墊高的底氣。

在操作策略上，建議投資人依自身持股水位動態調整，高持股者可尋找適當位置分批減碼，持股較輕者則宜逢回檔伺機布局；資產配置建議以 AI 受惠族群為核心，並搭配光通訊、太空衛星等具成長動能的產業。若無暇深入研究個股或不熟悉進出場節奏，建議直接透過主動式台股基金參與台股行情。

熱門主動式基金近期績效

類型 名稱 年初以來績效 (%) 基金 富蘭克林華美高科技基金 85.3 野村優質基金 81.5 富蘭克林華美第一富基金 77.7 統一奔騰基金 76.8 安聯台灣科技基金 76.6 群益馬拉松基金 57.3 主動式 ETF 主動統一台股增長 (00981A) 70.4 主動復華未來 50 (00991A) 59.5 主動群益台灣強棒 (00982A) 46.6 主動野村臺灣優選 (00980A) 44.9 台灣加權指數 34.4