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盤中速報 - 深證成指上漲316.29點至15423.8414點，漲幅2.09%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間06日09:57，深證成指上漲316.29點（或2.09%），暫報15423.84點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+1.87%
  • 近 1 月：+13.14%
  • 近 3 月：+8.28%
  • 近 6 月：+14.25%
  • 今年以來：+11.7%

焦點個股


國家大基金持股概念領漲+4.66%。其中 江波龍(301308-CN) 上漲 15.43% ; 通富微電(002156-CN) 上漲 10.01% ; 華天科技(002185-CN) 上漲 6.03% 。

微信小程式概念領漲+4.60%。其中 東方國信(300166-CN) 上漲 11.46% ; 吳通控股(300292-CN) 上漲 1.96% ; 實益達(002137-CN) 上漲 1.21% 。


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相關行情

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江波龍481.28+20.0%
通富微電56.95+10.0%
華天科技14+6.79%
東方國信18.48+19.7%
吳通控股5.21+1.96%
實益達8.37+1.33%

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