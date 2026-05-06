盤中速報 - 深證成指上漲316.29點至15423.8414點，漲幅2.09%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間06日09:57，深證成指上漲316.29點（或2.09%），暫報15423.84點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.87%
- 近 1 月：+13.14%
- 近 3 月：+8.28%
- 近 6 月：+14.25%
- 今年以來：+11.7%
焦點個股
國家大基金持股概念領漲+4.66%。其中 江波龍(301308-CN) 上漲 15.43% ; 通富微電(002156-CN) 上漲 10.01% ; 華天科技(002185-CN) 上漲 6.03% 。
微信小程式概念領漲+4.60%。其中 東方國信(300166-CN) 上漲 11.46% ; 吳通控股(300292-CN) 上漲 1.96% ; 實益達(002137-CN) 上漲 1.21% 。
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