鉅亨速報 - Factset 最新調查：挪威郵輪控股(NCLH-US)EPS預估下修至1.72元，預估目標價為22.00元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對挪威郵輪控股(NCLH-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.05元下修至1.72元，其中最高估值2.54元，最低估值1.53元，預估目標價為22.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.54(2.54)
|2.75
|3.65
|4.71
|最低值
|1.53(1.53)
|1.7
|1.88
|3.74
|平均值
|1.87(1.94)
|2.26
|2.58
|4.23
|中位數
|1.72(2.05)
|2.21
|2.57
|4.23
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|107.89億
|114.90億
|120.77億
|127.16億
|最低值
|99.76億
|104.10億
|111.78億
|124.27億
|平均值
|103.59億
|110.41億
|117.06億
|125.72億
|中位數
|104.14億
|111.51億
|118.23億
|125.72億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-12.33
|-5.41
|0.39
|1.89
|0.92
|營業收入
|6.48億
|48.44億
|85.50億
|94.80億
|98.28億
詳細資訊請看美股內頁：
挪威郵輪控股(NCLH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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