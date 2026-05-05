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鉅亨速報 - Factset 最新調查：挪威郵輪控股(NCLH-US)EPS預估下修至1.72元，預估目標價為22.00元

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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對挪威郵輪控股(NCLH-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.05元下修至1.72元，其中最高估值2.54元，最低估值1.53元，預估目標價為22.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.54(2.54)2.753.654.71
最低值1.53(1.53)1.71.883.74
平均值1.87(1.94)2.262.584.23
中位數1.72(2.05)2.212.574.23

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值107.89億114.90億120.77億127.16億
最低值99.76億104.10億111.78億124.27億
平均值103.59億110.41億117.06億125.72億
中位數104.14億111.51億118.23億125.72億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-12.33-5.410.391.890.92
營業收入6.48億48.44億85.50億94.80億98.28億

詳細資訊請看美股內頁：
挪威郵輪控股(NCLH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSNCLH

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挪威郵輪控股17.19-0.06%

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