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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對穎崴(6515-TW)做出2026年EPS預估：中位數由95.73元下修至93.13元，其中最高估值111.82元，最低估值48.86元，預估目標價為10900元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|111.82(111.82)
|224.1
|426.09
|最低值
|48.86(48.86)
|126.02
|260.56
|平均值
|90.4(91.57)
|189.58
|325.85
|中位數
|93.13(95.73)
|198.78
|308.39
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|15,317,410
|26,733,460
|44,524,350
|最低值
|13,034,000
|17,762,000
|30,693,010
|平均值
|14,125,440
|23,354,120
|36,760,980
|中位數
|14,458,870
|24,882,380
|35,913,270
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|1,672,872
|1,185,837
|464,038
|1,100,232
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|7,857,179
|5,798,096
|3,682,049
|5,122,173
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6515/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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