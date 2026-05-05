智冠旗下智雲科技取得nProtect AppGuard台灣總代理權 鎖定金融等高敏產業

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-05-05 19:54

智冠 (5478-TW) 子公司智雲科技今 (5) 日宣佈，正式取得韓國資安廠商 INCA 核心產品「nProtect AppGuard 安普盾」台灣總代理權，首波將精準開發金融、支付與電商等高敏感產業。

左起為智雲科技總經理徐涍挺、智冠集團財管中心總經理鍾興博、PNPSECURE CEO PARK CHUN OH、INCA CEO JU YOUNG HUEM。(圖：智冠提供)

智冠集團財管中心鍾興博總經理表示，智冠集團將資訊安全視為營運基礎，行動端的防禦能量至關重要。智雲取得「nProtect AppGuard 安普盾」臺灣總代理權，代表集團資安版圖深度延伸，目標協助企業補足應用程式的關鍵環節，建立更完整的整體防護力。

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INCA 於韓國成立近 30 年、服務範疇跨足金融、電商及公部門等逾 3,100 家企業，且持續深耕亞洲市場的資安大廠，智冠與 INCA 共同在台灣推出「nProtect AppGuard 安普盾」，產品整合了「原始碼保護」、「防竄改」與「防逆向工程」三大頂尖技術。

為了解決企業在部署資安方案時的繁瑣流程，特別標榜「一鍵安裝，只需 3 步」的極簡導入體驗，協助企業在最短時間內完成部署，精準補足行動端的防護缺口，打造堅不可摧的安全防禦體系。