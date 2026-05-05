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盤中速報 - 其他電子類股表現強勁，漲幅2.54%，總成交額611.76億

鉅亨網新聞中心

台股今日其他電子業類股表現強勁，05日13:19相關指數上漲2.54%，總成交額611.76億元，大盤占比6.96%。

該產業上漲家數25、下跌家數17、平盤家數4。領漲個股鴻準(2354-TW)05日13:18股價上漲5.3元，報58.5元，漲幅9.96%。

其他電子近5日上漲4.68%，集中市場加權指數上漲2.75%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 其他電子 集中市場加權指數
近一週 +4.68% +2.75%
近一月 +26.24% +24.97%
近三月 +23.7% +26.06%
近六月 +19.07% +44.77%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數40769.29+0.16%
鴻準58.5+9.96%

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