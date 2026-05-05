盤中速報 - 其他電子類股表現強勁，漲幅2.54%，總成交額611.76億
鉅亨網新聞中心
台股今日其他電子業類股表現強勁，05日13:19相關指數上漲2.54%，總成交額611.76億元，大盤占比6.96%。
該產業上漲家數25、下跌家數17、平盤家數4。領漲個股鴻準(2354-TW)05日13:18股價上漲5.3元，報58.5元，漲幅9.96%。
其他電子近5日上漲4.68%，集中市場加權指數上漲2.75%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他電子
|集中市場加權指數
|近一週
|+4.68%
|+2.75%
|近一月
|+26.24%
|+24.97%
|近三月
|+23.7%
|+26.06%
|近六月
|+19.07%
|+44.77%
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