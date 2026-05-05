澤倫斯基：烏克蘭6日零時起單方面停火

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-05 08:51

烏克蘭總統澤倫斯基 4 日（周一）晚在社交媒體發文，宣布烏方決定 6 日零時起單方面停火。

澤倫斯基說，烏克蘭6日零時起單方面停火。（圖：Shutterstock）

澤倫斯基說，俄羅斯社媒平台說，俄方將在「勝利日」慶祝活動期間停火，但烏方尚未收到俄方任何停止敵對行動的正式呼籲。

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澤倫斯基表示，儘管如此，烏方決定 6 日零時起「靜默」，將從這個指定時間起採取「對等」行動。這則貼文沒有說明烏方停火結束時間。

澤倫斯基提到，俄方領導人是時候就結束戰爭採取真正舉措了。

俄羅斯國防部在當天稍早發布消息，武裝力量最高統帥、總統普丁決定，為紀念蘇聯人民在偉大衛國戰爭中取得勝利，5 月 8 日至 9 日實施「勝利日」停火。希望烏克蘭效仿俄方做法。

俄羅斯國防部說，如果烏方企圖破壞「勝利日」慶祝活動，俄軍將對烏克蘭首都基輔市中心發動大規模報復性打擊。俄方有能力這樣做，但出於人道主義考慮，之前一直避免採取此類行動。

5 月 9 日「勝利日」是俄羅斯最隆重節日之一。克里姆林宮在 4 月底說，5 月 9 日仍將舉行紅場閱兵，但規模縮減，不會展示軍事裝備。