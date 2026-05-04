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盤中速報 - 高通(QCOM-US)大跌5.04%，報168.08美元

鉅亨網新聞中心

高通(QCOM-US)截至台北時間04日21:41股價下跌8.93美元，報168.08美元，跌幅5.04%，成交量4,471,977（股），盤中最高價180.49美元、最低價168.08美元。

美股指數盤中表現

高通(QCOM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+18.92%
  • 近 1 月：+39.6%
  • 近 3 月：+20.27%
  • 近 6 月：-2.05%
  • 今年以來：+3.48%

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