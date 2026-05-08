安達人壽秀實力！2026年全數分紅商品「紅利100%」獲惠譽AA-穩定評等

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-08 19:40

達人壽今（8）日宣布，董事會已正式核准 2026 年旗下所有 11 張分紅商品的紅利宣告，達成 100%「中分紅」水準，展現分紅帳戶的卓越經營成果 。公司財務表現強勁，除獲得惠譽國際評等 AA-(twn) 肯定外，亦順利接軌 IFRS 17 與 TIS 制度，展現穩健的資本結構與風險承擔能力 。

安達人壽秀實力！2026年全數分紅商品「紅利100%」惠譽給予AA-穩定評等。（圖: shutterstock)

隨著退休規劃意識抬頭，分紅保單因具備壽險保障與紅利分配的彈性，成為市場焦點 。安達人壽自 2023 年起積極佈局，目前架上可銷售分紅保單已達 11 張，透過多元的年期與給付設計，協助保戶靈活進行資產配置與家庭守護 。

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在資本實力方面，安達人壽於 2025 年底再度獲惠譽國際信用評等公司給予「國際保險公司財務實力評等 AA-(twn)」，評等展望穩定 。公司強調，2026 年接軌國際財務報導準則第 17 號「保險合約」（IFRS 17）後，將更具備資金運用彈性，支持多元化投資策略，以穩定達成分紅目標 。

安達人壽深耕台灣市場，專精於醫療險、投資型與房貸壽險等多元商品 。近期更推出「保障你的未來」廣告主題，呼籲民眾在快速變動的時代預先規劃保障 。