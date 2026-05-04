search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 力成(6239)大漲7.14%，報217.5元

鉅亨網新聞中心

力成(6239-TW)04日09:06股價上漲14.5元，報217.5元，漲幅7.14%，成交4,814張。

力成(6239-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路與半導體元件之測試服務。積體電路與半導體元件自動測試電腦軟體之研發、設計與銷售。CC01080電子零組件製造業。

近5日股價下跌3.33%，集中市場加權指數下跌0.01%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-15,422 張
  • 外資買賣超：-13,309 張
  • 投信買賣超：-3,252 張
  • 自營商買賣超：+1,139 張
  • 融資增減：+2,047 張
  • 融券增減：+5 張

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌幅

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數40359.83+3.68%
力成223+9.85%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏弱
力成

60.87%

勝率

#波段上揚股

偏弱
力成

60.87%

勝率

#寶塔翻紅

偏弱
力成

60.87%

勝率

#一紅吃三黑

偏弱
力成

60.87%

勝率

#多頭均線上攻

偏弱
力成

60.87%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

      Empty
      Empty