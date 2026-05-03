鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)EPS預估上修至83.94元，預估目標價為5115元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對台光電(2383-TW)做出2026年EPS預估：中位數由81.25元上修至83.94元，其中最高估值97.35元，最低估值72元，預估目標價為5115元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|97.35(97.35)
|221.04
|360.5
|最低值
|72(65.8)
|126
|202.1
|平均值
|83.89(80.25)
|154.12
|250.52
|中位數
|83.94(81.25)
|150.54
|246.56
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|176,518,660
|306,459,810
|456,851,010
|最低值
|146,324,000
|222,106,000
|337,528,000
|平均值
|160,134,120
|252,105,530
|379,905,060
|中位數
|158,433,000
|244,880,000
|366,987,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|14,648,907
|9,578,449
|5,488,309
|5,072,874
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|94,260,578
|64,376,727
|41,296,217
|38,672,549
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2383/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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