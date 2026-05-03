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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)EPS預估上修至83.94元，預估目標價為5115元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對台光電(2383-TW)做出2026年EPS預估：中位數由81.25元上修至83.94元，其中最高估值97.35元，最低估值72元，預估目標價為5115元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值97.35(97.35)221.04360.5
最低值72(65.8)126202.1
平均值83.89(80.25)154.12250.52
中位數83.94(81.25)150.54246.56

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值176,518,660306,459,810456,851,010
最低值146,324,000222,106,000337,528,000
平均值160,134,120252,105,530379,905,060
中位數158,433,000244,880,000366,987,000

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS14,648,9079,578,4495,488,3095,072,874
營業收入
(單位：新台幣千元)		94,260,57864,376,72741,296,21738,672,549

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2383/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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