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鉅亨速報

盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大漲21.26%，報83.17美元

鉅亨網新聞中心

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間01日21:30股價上漲14.58美元，報83.17美元，漲幅21.26%，成交量756,682（股），盤中最高價83.50美元、最低價83.17美元。

美股指數盤中表現

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+1.43%
  • 近 1 月：+2.56%
  • 近 3 月：-41.96%
  • 近 6 月：-57.31%
  • 今年以來：-57.7%

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美股美股盤中盤中速報Atlassian Corporation - Class A

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