盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大漲21.26%，報83.17美元
鉅亨網新聞中心
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間01日21:30股價上漲14.58美元，報83.17美元，漲幅21.26%，成交量756,682（股），盤中最高價83.50美元、最低價83.17美元。
美股指數盤中表現
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.43%
- 近 1 月：+2.56%
- 近 3 月：-41.96%
- 近 6 月：-57.31%
- 今年以來：-57.7%
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 蘋果(AAPL-US)大漲5.08%，報285.14美元
- 盤中速報 - 美光科技(MU-US)大漲5.02%，報543.1美元
- 盤中速報 - 禮來(LLY-US)大漲5.13%，報982.57美元
- 盤中速報 - 甲骨文(ORCL-US)大漲5.02%，報169.5美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇