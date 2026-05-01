鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roblox公司(RBLX-US)EPS預估上修至-1.57元，預估目標價為90.00元
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根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Roblox公司(RBLX-US)做出2026年EPS預估：中位數由-1.66元上修至-1.57元，其中最高估值-1.23元，最低估值-1.85元，預估目標價為90.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-1.23(-1.23)
|-0.42
|0.35
|-0.32
|最低值
|-1.85(-1.87)
|-1.9
|-1.58
|-0.32
|平均值
|-1.58(-1.63)
|-1.15
|-0.6
|-0.32
|中位數
|-1.57(-1.66)
|-1.2
|-0.63
|-0.32
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|87.92億
|109.00億
|131.83億
|154.53億
|最低值
|74.38億
|86.11億
|91.91億
|132.59億
|平均值
|82.06億
|99.11億
|116.09億
|146.17億
|中位數
|83.84億
|101.81億
|121.18億
|151.40億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.84
|-1.55
|-1.87
|-1.44
|-1.54
|營業收入
|19.19億
|22.25億
|27.99億
|36.02億
|48.91億
詳細資訊請看美股內頁：
Roblox公司(RBLX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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