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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roblox公司(RBLX-US)EPS預估上修至-1.57元，預估目標價為90.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Roblox公司(RBLX-US)做出2026年EPS預估：中位數由-1.66元上修至-1.57元，其中最高估值-1.23元，最低估值-1.85元，預估目標價為90.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-1.23(-1.23)-0.420.35-0.32
最低值-1.85(-1.87)-1.9-1.58-0.32
平均值-1.58(-1.63)-1.15-0.6-0.32
中位數-1.57(-1.66)-1.2-0.63-0.32

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值87.92億109.00億131.83億154.53億
最低值74.38億86.11億91.91億132.59億
平均值82.06億99.11億116.09億146.17億
中位數83.84億101.81億121.18億151.40億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.84-1.55-1.87-1.44-1.54
營業收入19.19億22.25億27.99億36.02億48.91億

詳細資訊請看美股內頁：
Roblox公司(RBLX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSRBLX

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